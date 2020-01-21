Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Политика
Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел
C момента объявления об отставке прежнего правительства и назначения нового премьера аналитики гадали, кто войдет в новый состав кабмина.
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Политика
Финские журналисты опубликовали расследование о базе отдыха так называемого «массажиста Путина»
Авторы расследования уверяют, что коттеджи курорта и ранее посещали влиятельные гости из России.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Кино
В продолжении «Матрицы» не появится агент Смит
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Политика
Заммэра Москвы Хуснуллин назначен вице-премьером
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин, курировавший в столице строительство и градостроительную политику, назначен заместителем председателя правительства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина
Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ
Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Армия и оружие
В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР
Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Политика
Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Экономика
Как изменится фондовый рынок после объявления нового состава кабмина
С начала года российские фондовые индексы прибавили более 5% после бурного роста в 2019 году.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Украинцы выступили за свободное использование русского языка
Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Кино
Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза
Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Транспорт
Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки
Речь идёт о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой должен быть представлен к 2022 году, сообщает РБК.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.