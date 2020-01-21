Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Игры
Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal
В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Гаджеты
Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9
Политика
Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Армия и оружие
Группа ВСУ подорвалась на минном поле
В ходе неудачной попытки занять серую зону в периметре ответственности 72 бригады, группа ВФУ зашла на минное поле, и понесла потери.
Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы
Футболисты самарских «Крыльев Советов» добились убедительной победы над «Спартаком» из Юрмалы в контрольной встрече.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Общество
Азербайджан сможет поставлять нефть в Беларусь через трейдинг
Азербайджан сможет поставлять нефтепродукты на белорусские НПЗ через трейдинговые операции.
Общество
В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам.
Политика
Вучич назвал сроки получения первого газа из «Турецкого потока»
И тогда, надеюсь, мы получим первые объемы газа к концу года", - сказал он.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Политика
Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть в Норвегии
Белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии, она будет поставлена через порт в Клайпеде на «Нафтан», сообщает «Белнефтехим».
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Армия и оружие
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей
Россия передала Лаосу партию танков и бронеавтомобилей, а также модернизировала аэродром, сообщили журналистам в российском Минобороны.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Трактор» и продлила победную серию в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" нанесла поражение челябинскому "Трактору" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юношеских ОИ, разгромив финнов
Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Финляндии и пробилась в финал турнира юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Общество
Ресин заявил об ошибках при сносе гостиницы «Россия»
Власти Москвы поторопились со сносом гостиницы «Россия», это было ошибкой, заявил в интервью «РБК Недвижимость» бывший руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин.
Наука
Создан датасет климатических изменений беспрецедентной детализации
Формирование датасета начато в 2013 году Международным центром тропического сельского хозяйства (CIAT) и учеными из других объединений, чтобы можно было предусмотреть, как повлияет то или иное изменение климата на местное сельское хозяйство и подготовить необходимые организационные решения.