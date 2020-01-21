Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Политика
Лавров и Шойгу остались в новом правительстве
Шойгу сохранил пост министра обороны, а Лавров остался министром иностранных дел.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
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Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Скончался японский актер Дзе Сисидо
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
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Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции.
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Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл подаренные украшения
Королева Великобритании Елизавета II забирает у Меган Маркл все фамильные драгоценности, пишет издание Что происходит.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Армия и оружие
В ЛНР было отбито наступление ВСУ
Наступление ВСУ в районе Бахмутской трассы, о котором писали некоторые телеграм-каналы, действительно имело место.
Хоккей
Александр Овечкин обошел Марио Лемье по голам в НХЛ
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки
Хоккей
КХЛ. «Торпедо» дома одолело «Локомотив»
Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду переиграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Кино
Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет
Секс-символу советского кино исполнилось 60 лет. Артист получает поздравления от своих коллег и поклонников.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Datsun объявляет о начале продаж в России обновленной версии седана Datsun on-DO.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Политика
США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.