Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить298
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Мишустин обнародовал состав нового правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обнародовал список министров, которых он предлагает ввести в новый состав правительства.
Политика
Путин назвал состав нового правительства «очень сбалансированным»
Новый состав российского правительства получился очень сбалансированным.
Политика
Стал известен новый состав правительства России
Главой Минсоцразвития стал экс-замминистра финансов Олег Котяков.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Политика
Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Общество
Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона
Британский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Политика
Украина отказалась дружить с Россией в ПАСЕ
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила, что с Россией следует вести диалог только с позиции международного права.
Шоу-бизнес
Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде
Герцогиня Сассекская, которая пока ещё не лишилась своего титула, вышла на прогулку в компании своего сына Арчи, расположившегося в сумке-бандаже, на груди у своей мамы.
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки к Конституции
Поправки к Конституции РФ, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным, рекомендовал принять думский комитет по государственному строительству и законодательству 21 января.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Политика
Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.