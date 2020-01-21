Финансы

Газета.RuГазета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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