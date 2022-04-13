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Внешний долг России на 1 апреля снизился до $453,5 млрд

Внешний долг России на 1 апреля 2022 года составил $453,5 млрд, что на 5,5% (или на $26,5 млрд) ниже показателя на начало 2022 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС
В комментарии ЦБ говорится, что на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
Интерфакс
По итогам 2020 года внешний долг РФ составлял $467,1 млрд.
Expert.ru
В свою очередь российский Минфин объявил, что Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Внешний долг России на 1 апреля снизился до $453,5 млрд
ТАСС09:28
Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет
Интерфакс09:41
ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России на 1 апреля до $453,5 миллиарда
Lenta.ru09:40
Госдолг России с начала 2022 года снизился на $26,5 млрд
Коммерсантъ10:20
Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет
Известия10:22
Внешний долг России за I квартал сократился на 5,5% и составил $453,5 млрд
RT на русском09:16
Внешний долг России на 1 апреля сократился на 5,5% и составил 453,5 миллиарда долларов
РИА Новости09:05

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