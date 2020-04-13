с чего всё началось

По данным Центробанка России на 1 апреля 2020 года, в период с января по марта внешний долг России снизился на 40,8 миллиарда долларов. Внешний долг включает в себя долги российских административных органов, ЦБ, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами.

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко. 1,3K

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2K

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 159

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,9K

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 3

Общество Какая одежда защитит от коронавируса Эксперты назвали одежду, способную лучше всего защитить от коронавируса, сообщает Evo-RUS.com.

Общество Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса Столько же москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений. Согласно опросу, 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. 202

Энергетика Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью» Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании. 88

Общество Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. 8

Общество Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Экономика Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 267

Авто В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга. 1