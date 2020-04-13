Финансы

КомпанияКомпанияВнешний долг России снизился до $450 млрд

По данным Центробанка России на 1 апреля 2020 года, в период с января по марта внешний долг России снизился на 40,8 миллиарда долларов. Внешний долг включает в себя долги российских административных органов, ЦБ, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами.
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с чего всё началось
«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится
 в сообщении регулятора.
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