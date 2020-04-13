Финансы
КомпанияВнешний долг России снизился до $450 млрд
По данным Центробанка России на 1 апреля 2020 года, в период с января по марта внешний долг России снизился на 40,8 миллиарда долларов. Внешний долг включает в себя долги российских административных органов, ЦБ, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами.
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«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится в сообщении регулятора.РБКвчера в 13:30
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Комментарии
Происшествия
В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Какая одежда защитит от коронавируса
Эксперты назвали одежду, способную лучше всего защитить от коронавируса, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 07:56
Общество
Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса
Столько же москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений. Согласно опросу, 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.
Интерфакс 09:00
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как питаться в самоизоляции
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19.
РЕН ТВ 08:16
Энергетика
Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании.
Газета.Ru вчера в 16:33
Армия и оружие
Пентагон реанимировал программу создания тяжелой БМП в попытке угнаться за Россией
Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП.
ФАН 08:59
Происшествия
Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 12 апреля в 10:42
Игры
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
RuNews24.ru 09:43
Общество
Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
Общество
Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников
Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
Российская газета 09:25
Экономика
Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс вчера в 11:47
Авто
В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто
В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс вчера в 06:05
Здоровье
В Ростовской области не нашли источник заражения 10% инфицированных
Ростов-на-Дону, 14 апреля 2020, 17:16 — REGNUM В Ростовской области не нашли источник заражения 10% пациентов, у которых подтверждён коронавирус.
REGNUM 10:16
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Хоккей
Евгений Тимкин вернётся в «Авангард»
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39