с чего всё началось

По данным Центробанка России на 1 апреля 2020 года, в период с января по марта внешний долг России снизился на 40,8 миллиарда долларов. Внешний долг включает в себя долги российских административных органов, ЦБ, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,3K

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 88

Технологии «Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack «Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях.

Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 200

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 4% Мировые цены на нефть растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи для стабилизации глобального рынка, пострадавшего из-за падения спроса, свидетельствуют данные торгов. 63

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 3,9K

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже Валерия решила не отставать от коллег и заодно потешить домашних. По ее словам, особенно поразил такой наряд ее супруга Иосифа Пригожина. 2

Политика Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек. 29

Экономика Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily. 775

Футбол Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле» В ближайшее время "Ливерпуль" планирует начать переговоры с агентами Мбаппе. Сам Килиан также хотел бы сменить "ПСЖ" на другой клуб.

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 263

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 982

Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото 13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии. 7

Общество Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер. 3K

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K