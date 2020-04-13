Финансы
КомпанияВнешний долг России снизился до $450 млрд
По данным Центробанка России на 1 апреля 2020 года, в период с января по марта внешний долг России снизился на 40,8 миллиарда долларов. Внешний долг включает в себя долги российских административных органов, ЦБ, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами.
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с чего всё началось
«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится в сообщении регулятора.РБКвчера в 13:30
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Комментарии
Политика
МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса
МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Технологии
«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack
«Ростелеком» стал учредителем онлайн-хакатона VirusHack — первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для комфортной жизни в новых реалиях.
Newsroom24 вчера в 03:43
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 4%
Мировые цены на нефть растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи для стабилизации глобального рынка, пострадавшего из-за падения спроса, свидетельствуют данные торгов.
Радио Маяк вчера в 02:29
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Политика
В России разработали еще один препарат от коронавируса
В России разработали еще один препарат от коронавируса, его клинические испытания начнутся через 10-12 дней.
Lenta.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Валерия решила не отставать от коллег и заодно потешить домашних. По ее словам, особенно поразил такой наряд ее супруга Иосифа Пригожина.
Слово и Дело вчера в 12:25
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости вчера в 10:22
Политика
Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.
Российская газета вчера в 20:38
Экономика
Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов
Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
Футбол
Мбаппе может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
В ближайшее время "Ливерпуль" планирует начать переговоры с агентами Мбаппе. Сам Килиан также хотел бы сменить "ПСЖ" на другой клуб.
Вести.Ru 02:40
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 01:03
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
Здоровье
В Челябинской области коронавирус подтвердили у 42 человек
По данным на утро 11 апреля, новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила 42 случая заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 11 апреля в 03:46
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Cyber.sports.ru 12 апреля в 06:35
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Здоровье
Коронавирус на Украине: +10% заболевших
На Украине, по данным на утро 13 апреля, зафиксировано 3102 случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус выявлен у 325 новых пациентов.
Rusvesna.su вчера в 03:17