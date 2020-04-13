Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВнешний долг России снизился до минимума за 11 лет

Внешний долг России в первом квартале 2020 года уменьшился на 8,3% или $40,8 млрд, до $450 млрд, сообщает ЦБ. Это стало минимальным показателем с апреля 2009 года, когда сумма долга достигала $445,5 млрд.
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с чего всё началось
«Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля», — говорится
 в сообщении регулятора.
РБКвчера в 13:30

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Внешний долг России упал до минимума за 11 лет из-за ослабления рубля

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ЦБ заявил о снижении внешнего долга России на $40 млрд

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Внешний долг России сократился в I квартале на 8,3% до $450 миллиардов

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В 1-м квартале внешний долг РФ снизился до минимума за 11 лет - оценка ЦБ

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Внешний долг России снизился на 8,3%

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Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

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Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
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