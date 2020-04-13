Внешний долг России в первом квартале 2020 года уменьшился на 8,3% или $40,8 млрд, до $450 млрд, сообщает ЦБ. Это стало минимальным показателем с апреля 2009 года, когда сумма долга достигала $445,5 млрд.

Внешний долг России снизился до минимума за 11 лет

Общество На Кубани введено «беспропускное окно» Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram. 53

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 57

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Политика Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин. 13

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. 249

Происшествия В Петербург везут 70 человек из обсерваторов Москвы и Подмосковья Санкт-Петербург, 13 апреля 2020, 21:31 — REGNUM Семьдесят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находившихся в обсерваторах Москвы и Московской области, будут доставлены в Петербург специальными автобусами в сопровождении машин ГИБДД. 31

Общество Москвичи не справились с получением пропуска по СМС В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону. 11

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 347

Футбол «Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.

Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 38

Общество У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.

Общество У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.

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Здоровье Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов. 458

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