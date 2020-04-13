Финансы
КоммерсантъВнешний долг России снизился до минимума за 11 лет
Внешний долг России в первом квартале 2020 года уменьшился на 8,3% или $40,8 млрд, до $450 млрд, сообщает ЦБ. Это стало минимальным показателем с апреля 2009 года, когда сумма долга достигала $445,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Комментарии
Общество
На Кубани введено «беспропускное окно»
Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
Хоккей
Виктор Тихонов и Михаил Глухов продлили контракты с «Ак Барсом»
Inc-news.ru 13:48
Общество
В доме престарелых Вязьмы у 86 человек подозревают коронавирус
Как стало известно «Регион online», всего тесты взяли у 306 человек. У одного диагноз подтвердился, у 86 подозрения на заражения.
Регион online вчера в 11:31
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Политика
Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах
Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:27
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к защитнику «Ювентуса» Ругани
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Metaratings 10:34
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Происшествия
В Петербург везут 70 человек из обсерваторов Москвы и Подмосковья
Санкт-Петербург, 13 апреля 2020, 21:31 — REGNUM Семьдесят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находившихся в обсерваторах Москвы и Московской области, будут доставлены в Петербург специальными автобусами в сопровождении машин ГИБДД.
REGNUM 14:31
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов
Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.
ТАСС 06:35
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Футбол
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба
Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 15:09
Происшествия
В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы
Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус.
REGNUM 11:30
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
RT на русском 11:27
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 11 апреля в 17:59
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Транспорт
Из-за коронавируса РЖД временно отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – цитирует ТАСС пресс-службу компании.
Петербургский дневник вчера в 12:48
Общество
Голикова поделилась надеждой на спад темпов заражаемости через неделю
Через неделю темп распространения коронавирусной инфекции в России может снизиться, количество новых случаев заражения выйдет на «плато», когда число вновь инфицированных увеличивается незначительно.
РБК 09:53
Происшествия
Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары
РИА Новости 16:05
Финансы
Рубль начал расти по отношению к евро и доллару США
Открытие торгов Московской биржи показало рост рубля по отношению к двум основным валютам.
Карелинформ 07:00
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Шоу-бизнес
Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Культуромания 10:37