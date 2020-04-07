Финансы

ТАССТАССВнешний долг России снизился на 8,3%

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
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Внешний долг России упал до минимума за 11 лет из-за ослабления рубля

РБК13:30

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России на $40 млрд

Известия09:59

В 1-м квартале внешний долг РФ снизился до минимума за 11 лет - оценка ЦБ

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Внешний долг России сократился в I квартале на 8,3% до $450 миллиардов

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Внешний долг России с начала 2020 года сократился на $40 млрд

REGNUM09:23

ЦБ заявил о снижении внешнего долга России

RT на русском09:23

Внешний долг России снизился на 8,3%

ТАСС09:20
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Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

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Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

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Сделку по нефти сочли провалом России

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На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко об отсутствии в Белоруссии умерших от COVID-19.
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Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
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Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
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С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
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В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы

Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
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