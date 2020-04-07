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Общество Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 1,8K

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Космос В небе над Благовещенском столкнулись звезды Робот-телескоп, установленный в Благовещенском педуниверситете, в День космонавтики зафиксировал очень мощное взрывоподобное явление.

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Происшествия В Башкирии возбуждено дело за фейки о побеге главврача из больницы Уфа, 13 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о якобы побеге главного врача из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов был выявлен коронавирус. 38

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