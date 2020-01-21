Финансы

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВнешний долг России составил почти полтриллиона долларов

В свою очередь, внешний долг частного сектора остался почти прежним. Венесуэла вернула России часть долга Между тем, накануне НСН писала, что профицит бюджета России за 2019 год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей.
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолец09:40

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Service08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъ08:50

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

ТАСС08:38

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUM08:38

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ru09:13

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМ08:14
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Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко

Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
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Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 13:35
Общество

В России появится новый мегапроект

В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
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В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд

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Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

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Подводный флот России медленно умирает

В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия 12:53
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
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Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

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В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180

В 2020 году в США планируется отправить шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5.
Вести.Ru 20:24
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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести

В Госкомитете КНР сообщили, что в стране пневмонией нового типа заражены уже почти 300 человек.
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Общество

Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года

Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:36
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Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Экономика

Количество платных подписчиков Netflix превысило 167 млн

Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, пишет во вторник, 21 января, издание The Street со ссылкой на отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.
Известия 20:27
Армия и оружие

Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара

Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Lenta.ru 20:36
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Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

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Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ

Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
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В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
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Путин поставил задачу новому правительству

Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
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Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Sport24.ru 12:30
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Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова дали повод для слухов о возобновлении отношений.
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Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

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Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

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США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ

Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Известия 17:30
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