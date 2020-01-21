Финансы
Национальная служба новостейВнешний долг России составил почти полтриллиона долларов
В свою очередь, внешний долг частного сектора остался почти прежним. Венесуэла вернула России часть долга Между тем, накануне НСН писала, что профицит бюджета России за 2019 год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей.
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Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
В России появится новый мегапроект
В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Футбол
В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Космос
Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету
Политика
В США планируется отправить шесть ракетных двигателей РД-180
В 2020 году в США планируется отправить шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести
В Госкомитете КНР сообщили, что в стране пневмонией нового типа заражены уже почти 300 человек.
Общество
Boeing планирует вернуть 737 MAX к полетам в середине 2020 года
Американская корпорация Boeing сообщила, что планирует вернуть самолеты модели 737 MAX к полету к июню-июлю 2020 года, передает Bloomberg.
Экономика
Количество платных подписчиков Netflix превысило 167 млн
Общее количество платных подписчиков потокового интернет-сервиса Netflix превысило 167 млн, это на 20% больше чем в январе 2018 года, пишет во вторник, 21 января, издание The Street со ссылкой на отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Политика
Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ
Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
Наука
В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»
Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения.
Политика
Путин поставил задачу новому правительству
Ранее глава государства подписал указ, формирующий структуру нового правительства.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Шоу-бизнес
Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова дали повод для слухов о возобновлении отношений.
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Политика
США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ
Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.