Финансы
Национальная служба новостейВнешний долг России составил почти полтриллиона долларов
В свою очередь, внешний долг частного сектора остался почти прежним. Венесуэла вернула России часть долга Между тем, накануне НСН писала, что профицит бюджета России за 2019 год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей.
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Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
Один пожарный погиб при ликвидации возгорания в Серпухове
Один пожарный погиб и трое пострадали при ликвидации возгорания в деревне Петровское в Серпухове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Подмосковью.
Здоровье
Тверским туристам опасный вирус нипочём: они продолжают летать в Китай
Тверские туристы разделились Оказалось, что ряд жителей Твери и области напуганы известиями о коронавирусе, а некоторых инфекция не пугает.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Трамп может ограничить въезд в США для граждан Белоруссии
Президент США Дональд Трамп планирует ограничить въезд в страну для граждан ещё нескольких стран, среди которых Белоруссия и Киргизия.
Шоу-бизнес
Экс-жена Шнурова впервые после развода вышла в свет с мужчиной
Бывшая жена лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые после развода с музыкантом вышла в свет с новым мужчиной.
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
С января 2018 года возглавляла департамент кинематографии министерства культуры РФ.
Энергетика
Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, поскольку на фоне роста потребления сырья нет крупных открытий новых месторождений, передает ТАСС.
Футбол
«Реал» и «Тоттенхэм» обсудили возможный трансфер Бэйла
Об сообщает El Chiringuito TV в Twitter. Источник утверждает, что президенты клубов встретились, чтобы обсудить возможный трансфер валийца.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Ранее писатель написал в своем блоге, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Технологии
Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7
Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Выпуск программы Малахова сняли с эфира
Экономика
Орешкин оценил уровень неравенства в России
Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.