В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

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