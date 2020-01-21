Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Сегодняшнее число

Коммерсантъ17:45

Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолецвчера в 09:40

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

ТАССвчера в 08:38

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUMвчера в 08:38

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ruвчера в 09:13

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМвчера в 08:14
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Политика

Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу на должность заместителя министра здравоохранения, освободив от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
ТАСС 17:23
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru вчера в 10:22
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС 03:13
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Общество

Власти КНР запретили жителям Ухани покидать город из-за вируса

Власти Китая с 23 января временно запретили жителям Ухани (административный центр провинции Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, также будет приостановлена работа аэропорта, вокзалов и общественного транспорта, сообщило Центральное телевидение Китая.
Взгляд.ру 13:51
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Paparazzi.ru 08:42
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине

МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.
РБК 02:46
Политика

Впервые президентом Греции стала женщина

Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.
Sputnik Армения 07:25
Кино

Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»

Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:57
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
ToDay News Ufa 19 января в 23:02
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Политика

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Общество

ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии.
Ридус 15:46
Фигурное катание

Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Коммерсантъ 16:39
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Армия и оружие

The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России

«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
Евразия Daily 04:57
Космос

NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов

Машины и Механизмы 20 января в 13:03
Политика

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Интерфакс 07:50
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Футбол

«Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании

Победу над «УД Ибица» одержала «Барселона» 22 января в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Красная весна 15:58
Спорт

Сборная России впервые победила в медальном зачете зимних юношеских ОИ

РИА Новости 10:37
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Газета.Ru 12:46
Политика

Обнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru 10:27
Происшествия

Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском

В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Сахалин.Инфо 15:18
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Российская газета 10:45
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