Финансы
КоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Политика
Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу на должность заместителя министра здравоохранения, освободив от должности руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Власти КНР запретили жителям Ухани покидать город из-за вируса
Власти Китая с 23 января временно запретили жителям Ухани (административный центр провинции Хубэй) покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, также будет приостановлена работа аэропорта, вокзалов и общественного транспорта, сообщило Центральное телевидение Китая.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной
В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Происшествия
Появилось видео спасения рыбаков со льдины на Сахалине
МЧС распространило видео спасательной операции на Сахалине, где с отколовшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков.
Политика
Впервые президентом Греции стала женщина
Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.
Кино
Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»
Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra получили достойные характеристики.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Армия и оружие
The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России
«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
Космос
NASA изучает возможность строительства инопланетных баз из грибов
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу в Кубке Испании
Победу над «УД Ибица» одержала «Барселона» 22 января в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском
В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Космос