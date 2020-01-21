Финансы
КоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика
Шойгу и Борисов сохранят посты в новом правительстве
Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
Футбол
Защитник «Ман Сити» может завершить карьеру в «Шеффилд Юнайтед»
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может вернуться в «Шеффилд Юнайтед», где он начинал профессиональную карьеру.
Общество
IKEA снимет с продажи токсичные кружки
Шведская компания товаров для дома IKEA снимет с продажи кружки, которые были признаны токсичными.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Футбол
РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
Политика
Путин призвал не допускать местничества в работе Генпрокуратуры
Президент РФ Владимир Путин призвал не позволять местничеству проявляться в работе Генеральной прокуратуры РФ.
Технологии
Apple отказалась от дополнительной защиты iCloud из-за ФБР
Компания Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Футбол
«Зенит» создаст женскую команду
Общество
Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
Происшествия
Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального
Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Футбол
ФК «Ростов» на сборе сыграл вничью с «Пахтакором»
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в истории DDOS-атаке
Сбербанк в начале 2020 года пережил самую мощную DDOS-атаку за всю историю кредитной организации.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Политика
Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Политика
Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.