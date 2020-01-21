Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

ТАСС08:38

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъ08:50

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМ08:14

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUM08:38

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ru09:13

Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолец09:40

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Service08:19
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
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Исполняющий обязанности вице-премьера по ОПК 63-летний Юрий Борисов сохранит свой пост в новом правительстве.
РБК 06:47
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Защитник «Ман Сити» может завершить карьеру в «Шеффилд Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может вернуться в «Шеффилд Юнайтед», где он начинал профессиональную карьеру.
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IKEA снимет с продажи токсичные кружки

Шведская компания товаров для дома IKEA снимет с продажи кружки, которые были признаны токсичными.
Вечерняя Москва 08:34
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Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
РИА Новости 02:16
Футбол

РПЛ уступила чемпионату Украины в рейтинге сильнейших лиг мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IHHFS) обнародовала рейтинг сильнейших национальных чемпионатов мира.
Российская газета 04:31
Политика

Путин призвал не допускать местничества в работе Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин призвал не позволять местничеству проявляться в работе Генеральной прокуратуры РФ.
Life.ru 07:32
Технологии

Apple отказалась от дополнительной защиты iCloud из-за ФБР

Компания Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud.
News.ru 09:10
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Происшествия

В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС

В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
РБК 10:07
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Здоровье

Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Национальная служба новостей 07:03
Футбол

«Зенит» создаст женскую команду

Чемпионат 08:03
Общество

Грета Тунберг пригрозила мировым СМИ с трибуны форума в Давосе

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.
REGNUM 05:40
Происшествия

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у соратников Навального

Московский городской суд отменил 14 постановлений Басманного суда Москвы об обысках, проведенных в октябре прошлого года у волонтеров и сотрудников региональных штабов Алексея Навального в рамках дела об отмывании денег в ФБК.
Московский Комсомолец 03:13
Футбол

ФК «Ростов» на сборе сыграл вничью с «Пахтакором»

Красная весна 01:16
Общество

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в истории DDOS-атаке

Сбербанк в начале 2020 года пережил самую мощную DDOS-атаку за всю историю кредитной организации.
Life.ru 07:17
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Misanec.ru 18 января в 14:23
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Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна

Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Коммерсантъ 04:28
Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
Шоу-бизнес

Елена Воробей перенесла операцию

Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Независимый публицист 10:00
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Вести.Ru 05:20
Политика

Помпео сравнил «проект» по смене власти в Венесуэле с развалом СССР

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV рассказал, что Вашингтон со своими партнерами в Центральной Америке и Европе разрабатывают стратегию смены власти в Венесуэле.
РБК 02:18
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«Челси» обыграет «Арсенал» в 24-м туре АПЛ 21 января

ODDS.ru 03:25
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Преследование девятилетней девочки в Подмосковье сняли видеокамеры

REGNUM 09:21
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
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Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
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