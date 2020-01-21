Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолецвчера в 09:40

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ruвчера в 09:13

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМвчера в 08:14

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

ТАССвчера в 08:38

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUMвчера в 08:38

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъвчера в 08:50
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Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
РЕН ТВ 20 января в 15:06
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Происшествия

Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:45
Политика

Сформирован новый состав Правительства РФ

Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Телеканал ОТВ вчера в 13:22
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

РБК 06:01
Происшествия

Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Вести.Ru 02:14
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 06:06
Политика

Черные ящики разбившегося украинского Boeing расшифруют в Иране

Радио Sputnik 07:03
Гаджеты

В Сети появилось «живое» фото приставки Xbox Series X

На фото можно увидеть, какие приставка получит интерфейсы на задней панели, а среди них есть два USB Type-A, HDMI, RJ-45 и оптический разъем для подключения акустической системы.
Astera 05:25
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 20 января в 02:21
Футбол

Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»

"Ириски" вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать.
Soccer.ru вчера в 17:59
Авто

Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных машин

В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:11
Политика

Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Lenta.ru вчера в 13:16
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Политическая Экспертиза 20 января в 20:35
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Йевтича

Bobsoccer 05:40
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Политика

Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск

Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
BFM.ru 04:40
Общество

Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Газета.Ru 04:23
Политика

Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы

Московский Комсомолец вчера в 13:35
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Комсомольская правда 05:37
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Путин предложил закупать в школы местные продукты

Lenta.ru 06:50
Футбол

Эриксен попросил «Тоттенхэм» о трансфере в «Интер»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с руководством клуба заявил о желании перейти в «Интер» до конца нынешнего трансферного окна.
Евро-футбол.ру 04:12
Наука

Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания

ToDay News Ufa 06:13
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
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