Финансы
КоммерсантъВнешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
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Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Политика
Сформирован новый состав Правительства РФ
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
Происшествия
Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине
Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Политика
Черные ящики разбившегося украинского Boeing расшифруют в Иране
Гаджеты
В Сети появилось «живое» фото приставки Xbox Series X
На фото можно увидеть, какие приставка получит интерфейсы на задней панели, а среди них есть два USB Type-A, HDMI, RJ-45 и оптический разъем для подключения акустической системы.
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Футбол
Анчелотти: «„Эвертон“ играл хорошо, но нам не повезло»
"Ириски" вели со счётом 2:0, но в последние минуты встречи пропустили два гола.В футболе есть вещи, которые невозможно проконтролировать.
Авто
Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных машин
В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за китайского вируса
Всемирная организация здравоохранения проведет в среду экстренное заседание из-за коронавируса, обнаруженного в Китае.
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Йевтича
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Общество
Максим Акимов может возглавить «Почту России»
Бывший вице-премьер России Максим Акимов, который ранее курировал политику страны в области транспорта, связи и цифровых технологий, может занять пост генерального директора "Почты России".
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Футбол
Эриксен попросил «Тоттенхэм» о трансфере в «Интер»
Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с руководством клуба заявил о желании перейти в «Интер» до конца нынешнего трансферного окна.
Наука
Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Армия и оружие