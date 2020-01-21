Финансы
REGNUMВнешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. Отмечается, что за минувший год показатель увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.
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Происшествия
Траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Космос
NASA представила аппарат для точного «взвешивания» экзопланет
Прибор, получивший название NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler spectroscopy (NEID), расположен в Национальной обсерватории Китт Пик, где он может проводить точные измерения массы экзопланет.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Здоровье
В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян
Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Общество
Принц Гарри улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган Маркл и их восьмимесячному сыну Арчи.
Политика
В России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
Футбол
Семак выступил против перехода Кокорина в «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался против перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Футбол
«Наполи» и «Лацио» выявили полуфиналиста Кубка Италии
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который вносит ряд поправок в российскую Конституцию, сообщает кремлевская пресс-служба.
Политика
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу
Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Космос
В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Политика
Заммэра Москвы Хуснуллин назначен вице-премьером
Заммэра Москвы Марат Хуснуллин, курировавший в столице строительство и градостроительную политику, назначен заместителем председателя правительства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Трамп задумал ограничить выдачу виз гражданам Белоруссии и Киргизии
Президент США Дональд Трамп задумал ограничить выдачу американских виз гражданам еще семи стран, в том числе Белоруссии и Киргизии.