Финансы

REGNUMREGNUMВнешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. Отмечается, что за минувший год показатель увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.
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Внешний долг России резко увеличился

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался против перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
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