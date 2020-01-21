Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. Отмечается, что за минувший год показатель увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

Космос NASA представила аппарат для точного «взвешивания» экзопланет Прибор, получивший название NN-EXPLORE Exoplanet Investigations with Doppler spectroscopy (NEID), расположен в Национальной обсерватории Китт Пик, где он может проводить точные измерения массы экзопланет.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Общество Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Общество Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских» Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика Путин внес законопроект о поправках в Конституцию Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который вносит ряд поправок в российскую Конституцию, сообщает кремлевская пресс-служба.

Общество Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.