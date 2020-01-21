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Политика Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.

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Здоровье Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.

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