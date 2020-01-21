Финансы

Газета.RuГазета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолец09:40

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ru09:13

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

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Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

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Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUM08:38

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Service08:19

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъ08:50
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия

Невестка Хрущева скончалась в Москве

Известия 10:48
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Происшествия

В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Вести.Ru 02:03
Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
РИА Новости 09:35
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Политика

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
RT на русском 11:27
Футбол

СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина

Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
РБК 11:31
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
Инфорос 08:31
Политика

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Накануне.Ru 04:35
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 19 января в 12:53
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

Российская газета 07:15
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора России

Телеканал 360° вчера в 05:34
Происшествия

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой Эшли Грэм родила первенца.
Экспресс газета 02:19
Здоровье

Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском 11:23
Армия и оружие

ВСУ усилили огонь по прифронтовому поселку Зайцево

Украинские вооруженные формирования наращивают интенсивность огня по поселку Зайцево на севере прифронтовой Горловки.
ИА Новороссия 07:51
Авто

Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
CarsWeek.ru 08:29
Происшествия

В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

Вести.Ru 05:20
Общество

Россиян предупредили об опасном украинском психокульте

Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил местных жителей о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий «учение АллатРа».
Lenta.ru 10:29
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Происшествия

Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре

Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
РИА Новости 10:27
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