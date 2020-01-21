Финансы
Газета.RuВнешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ). Такие данные приведены по состоянию на 1 января 2020 года.
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Происшествия
Невестка Хрущева скончалась в Москве
Политика
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
Происшествия
В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль
Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Политика
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Футбол
СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина
Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
Политика
Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора России
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Шоу-бизнес
Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Plus-size модель Эшли Грэм впервые стала мамой Эшли Грэм родила первенца.
Здоровье
Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса
Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
Армия и оружие
ВСУ усилили огонь по прифронтовому поселку Зайцево
Украинские вооруженные формирования наращивают интенсивность огня по поселку Зайцево на севере прифронтовой Горловки.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Общество
Россиян предупредили об опасном украинском психокульте
Миссионерский отдел Челябинской епархии предупредил местных жителей о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий «учение АллатРа».
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Происшествия
Заслуженный спасатель России умер в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре
Заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников скончался в бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.