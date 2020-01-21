Внешний долг России за минувший год увеличился на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года достиг $481,5 млрд. Такие данные сегодня приводит Банк России. Напомним, что по итогам 2018 год внешний долг страны сократился на 12,4% — до $454,7 млрд (на 1 января 2019 года).

Экономика Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги» Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

Общество В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей "Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет, и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет", - отмечается в самом тексте законопроекта.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Политика Путин: Мединский продолжит работать в сфере культуры «Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему»,— сказал господин Путин на встрече со студентами образовательного центра «Сириус» (цитата по ТАСС).

Политика Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.

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Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Экономика Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса» Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Авто Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.