Финансы

РосбалтРосбалтВнешний долг России вырос за прошлый год

Внешний долг России за минувший год увеличился на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года достиг $481,5 млрд. Такие данные сегодня приводит Банк России. Напомним, что по итогам 2018 год внешний долг страны сократился на 12,4% — до $454,7 млрд (на 1 января 2019 года).
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Внешний долг России резко увеличился

Московский Комсомолецвчера в 09:40

Внешний долг РФ за 2019 год увеличился на 5,9%

ПРАЙМвчера в 08:14

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

Коммерсантъвчера в 08:50

Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%

ТАССвчера в 08:38

Внешний долг России в 2019 году вырос на $26,8 млрд

REGNUMвчера в 08:38

ЦБ оценил рост внешнего долга России

Rambler News Serviceвчера в 08:19

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Газета.Ruвчера в 09:13
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Экономика

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Lenta.ru 10:59
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В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
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Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:25
Общество

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
РБК 10:51
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

"Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет, и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет", - отмечается в самом тексте законопроекта.
Российская газета вчера в 07:27
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Путин: Мединский продолжит работать в сфере культуры

«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему»,— сказал господин Путин на встрече со студентами образовательного центра «Сириус» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 13:14
Игры

Все части Half-Life стали бесплатными

Lenta.ru 10:01
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП

В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
РБК 12:29
Политика

Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
РЕН ТВ 12:03
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Политика

Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
РИА Новости 07:30
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Фигурное катание

Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

ProstoProSport 10:38
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе

«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.
ТК Звезда 12:00
Космос

Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Lenta.ru 20 января в 07:59
Экономика

Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Ведомости 11:34
Гаджеты

Складной смартфон Motorola RAZR выйдет в продажу 6 февраля

Игромания.ру 13:06
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Политика

Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.
РИА Новости 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
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