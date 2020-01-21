Финансы
РосбалтВнешний долг России вырос за прошлый год
Внешний долг России за минувший год увеличился на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года достиг $481,5 млрд. Такие данные сегодня приводит Банк России. Напомним, что по итогам 2018 год внешний долг страны сократился на 12,4% — до $454,7 млрд (на 1 января 2019 года).
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Экономика
Орешкин оценил уровень неравенства в России
Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Экономика
Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги»
Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
"Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет, и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет", - отмечается в самом тексте законопроекта.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Путин: Мединский продолжит работать в сфере культуры
«Бывший министр тоже без работы не останется, ему будет, чем заниматься, он будет в этой сфере трудиться, я с ним тоже поговорю на эту тему»,— сказал господин Путин на встрече со студентами образовательного центра «Сириус» (цитата по ТАСС).
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП
В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
Политика
Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Киев запросил у Москвы проведение встречи Зеленского с Путиным в Израиле.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе
«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.
Космос
Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Гаджеты
Складной смартфон Motorola RAZR выйдет в продажу 6 февраля
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Политика
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, но затем обратила внимание делегации, что на Украине не все любят этот язык.