Финансы
Аргументы и ФактыВнешний долг России за полгода снизился на 2,89%
Внешний долг России снизился за полгода на 2,89%, сообщается на сайте ЦБ РФ. Отмечается, что на 1 июля 2020 года он составил 477,229 млрд долларов, в то время как на 1 января 2020 года этот показатель был равен 491,418 млрд.
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Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Культура
Актер телесериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Мексиканский актер Раймундо Капетильо, снимавшийся в сериале "Дикая Роза", умер от связанных с коронавирусом осложнений.
Вести.Ru 10:38
Общество
В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19
Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24
Общество
В Казахстане карантин продлили до конца июля
Власти Казахстана продлили режим карантина из-за коронавируса на две недели -- до конца июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
Коммерсантъ 11:55
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
Сафронов связывает обвинение в госизмене с публикацией 2017 года
«По словам Ивана, обвинение касается его публикаций, а именно статьи в 2017 году»,— сказал адвокат.
Коммерсантъ 12:35
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Здоровье
Один из районов Ивановской области вырвался в лидеры по коронавирусу
Сегодня, 13 июля, один из районов Ивановской области вырвался в бесспорные COVID-лидеры, обогнав по приросту заболевших даже Иваново.
Кстати.News 10:30
Политика
Песков: Высказывания Зеленского о роли СССР в ВОВ коробят Путина
Высказывания лидера Украины о роли СССР в ВОВ коробят его коллегу из России. Каждый гражданин для Путина – это священная тема.
Актуальные Новости вчера в 09:07
Происшествия
Руководителя проектной компании осудили за хищение денег Минобороны
Приговор экс-генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову, обвиненному в участии в хищении более 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», вынес Кировский районный суд города Санкт-Петербурга, 13 июля сообщили объединенная пресс-служба городских судов.
ИА Красная Весна 12:42
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Футбол
Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 08:57
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Экономика
S7 предлагает увеличить COVID-субсидии для авиакомпаний
Согласно действующему постановлению правительства, субсидии для авиакомпаний распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Интерфакс 05:29
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Шоу-бизнес
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии
Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03