Финансы
REGNUMВнешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд
Москва, 13 июля 2020, 16:54 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2020 года составил $477,2 млрд, сократившись с начала года на $14,2 млрд. Такую оценку приводит 13 июля пресс-служба Банка России.
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Внешний долг России за полгода сократился на 14,2 млрд долларов
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:30
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:23, Ашберн
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
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Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Экономика
Мэрия провалила аукцион на строительство дома для 324 семей — переселенцев из аварийного жилья
В Саратове провален аукцион на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья по национальному проекту «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).
Версия-Саратов 02:39
Общество
В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 03:44
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com вчера в 10:20
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Общество
В Калининграде скончался 23-летний мужчина с коронавирусной пневмонией
В регионе скончался ещё один пациент с COVID-19.
Калининград.Ru 03:55
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом.
Радио Комсомольская правда 02:42
Экономика
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Футбол
Конте заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Интера»
Итальянец Антонио Конте заявил о готовности покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Интер", если руководство будет недовольно его работой.
ТАСС Спорт 00:21
Религия
РПЦ запретила служение трём священникам Среднеуральского монастыря
Трём священникам Среднеуральского женского монастыря – иерею Сергею Берестову, иеромонаху Герману (Лазареву), иеромонаху Иоанну (Иванову) – Русская православная церковь запретила служение.
Уральский меридиан 04:11
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:26
Общество
Каждый третий россиянин счел свою работу идеальной
Новые Известия 03:51
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Слово и Дело 03:14
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Футбол
Агенты потребовали с ЦСКА за Гайча 850 тысяч евро комиссионных
Как сообщает TNT Sports, агенты запросили комиссию в размере 850 тысяч евро, которую ЦСКА считает неприемлемой.
Bookmaker-ratings.ru 01:39
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Армия и оружие
Трое российских военных ранены в Сирии
Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
RT на русском 04:20