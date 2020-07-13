Финансы
REGNUMВнешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд
Москва, 13 июля 2020, 16:54 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2020 года составил $477,2 млрд, сократившись с начала года на $14,2 млрд. Такую оценку приводит 13 июля пресс-служба Банка России.
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Внешний долг России за полгода сократился на 14,2 млрд долларов
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За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек
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