Финансы

REGNUMREGNUMВнешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд

Москва, 13 июля 2020, 16:54 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2020 года составил $477,2 млрд, сократившись с начала года на $14,2 млрд. Такую оценку приводит 13 июля пресс-служба Банка России.
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Внешний долг России за полгода сократился на 14,2 млрд долларов

Телеканал Санкт-Петербург10:30

ЦБ зафиксировал снижение внешнего долга России

Rambler News Service09:29

Центробанк обновил данные по внешнему долгу России

News.ru09:53

Внешний долг РФ вырос во 2-м квартале на 4,3% - ЦБ

Финмаркет09:50

Внешний долг России за I полугодие сократился на 3%

ПРАЙМ09:29

Внешний долг России за полгода сократился на $14,2 млрд

REGNUM09:54

Внешний долг России на 1 июля сократился на 2,89%

ТАСС09:13
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:11, Ашберн
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Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
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Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет 16:39
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УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Прадо»

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Skoda официально представила обновленную Octavia Scout

Чешский автоконцерн Skoda представил обновленную версию модели Octavia Scout.
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Армия и оружие

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Следователи начали проверку после утечки нефтепродуктов в озеро Голое в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщает региональный главк Следственного комитета России.
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Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19

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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

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Первый арабский аппарат к Марсу запустят 15 июля

Ожидается, что 1,5-тонный космический аппарат отправят к Марсу 15 июля.
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Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты

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Карпин назвал чемпионат России ненормальным

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