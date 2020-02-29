Эксперты приводят данные Центробанка, согласно которым российский бизнес стабильно сокращал свои внешние обязательства в последние несколько лет. В период с 2016 по 2018 год предприятия и банки смогли уменьшить объём внешнего долга с $461 млрд до $399 млрд.

Внешний долг российского бизнеса в 2020 году увеличится до $409 млрд

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