Финансы

Секрет фирмыСекрет фирмыВнешний долг российского бизнеса в 2020 году увеличится до $409 млрд

Эксперты приводят данные Центробанка, согласно которым российский бизнес стабильно сокращал свои внешние обязательства в последние несколько лет. В период с 2016 по 2018 год предприятия и банки смогли уменьшить объём внешнего долга с $461 млрд до $399 млрд.
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Внешний долг российского бизнеса в 2020 году увеличится до $409 млрд

Секрет фирмы09:39

Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий

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Эксперты спрогнозировали рост в 2020 году внешнего долга бизнеса в России

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Коммерсантъ Санкт-Петербург27 февраля в 00:36
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Турция нанесла удар по заводам по производству химоружия в Сирии

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Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению коронавируса COVID-19.
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