Общество
News.ruВнезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян
Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе
Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
Со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» прошло два года
Кемерово, 25 марта 2020, 06:22 — REGNUM Прошло два года со дня трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — 25 марта 2018 года пожар унёс жизни 60 человек, 37 из которых дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов
В Лаборатории Касперского специалисты рассказали россиянам о способах дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Учеными найдена связь между коронавирусом и гипертонией.
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70%
Ряд игроков "Барселоны" выступили против сокращения заработной платы.
Футбол
Фердинанд: «Роббену не понравился запах на базе „Манчестер Юнайтед“»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о сорвавшемся переходе в стан «манкунианцев» Арьена Роббена.
Происшествия
Старт круизного сезона во Владивостоке отменяется
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Экономика
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары
Многие задаются вопросом, стоит ли сейчас менять рубли на доллары, чтобы не потерять сбережения.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса
Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Принц Чарльз заразился новым коронавирусом
У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.
Футбол
Евсеев пошутил о зарплате Симеоне: самый дорогой водитель автобуса
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев в шутку назвал главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне самым дорогим водителем автобуса.
Происшествия
Новозеландский стрелок признался в убийстве 51 человека в мечетях
Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
Общество
У посольства США в Багдаде упали ракеты
Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Футбол
Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»
Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Наука
Учёные начали усыплять лабораторных мышей из-за пандемии коронавируса
Учёные начали усыплять лабораторных мышей из-за пандемии коронавируса.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Здоровье
Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение
Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
Происшествия
Военные отремонтировали квартиры, обстрелянные из авиапушки в Чите
Представители военного ведомства восстановили балкон и окно квартир в Чите, которые 14 марта случайно попали под огонь боевого вертолета.