Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия Со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» прошло два года Кемерово, 25 марта 2020, 06:22 — REGNUM Прошло два года со дня трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — 25 марта 2018 года пожар унёс жизни 60 человек, 37 из которых дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Политика Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.

Политика Путин обратится к россиянам из-за коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Единоборства Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.

Общество Принц Чарльз заразился новым коронавирусом У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.

Здоровье Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.