Общество

News.ruNews.ruВнезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

ТАСС14:35

Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

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Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

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ЦБ пояснил, как будут осуществляться платежи по кредитам после выходной недели

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В ЦБ объяснили, как переносятся платежи по кредитам из-за недели выходных

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Платежи по кредитам перенесены на первый рабочий день после выходной недели

Красная весна15:01

Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

Рамблер15:57
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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
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Принц Чарльз заразился новым коронавирусом

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Обвиняемый в теракте в мечетях новозеландского города Крайстчерч Брентон Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.
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