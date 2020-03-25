Общество
News.ruВнезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян
Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Театры
Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу
Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
Соцпособия и льготы россиян будут продлены автоматически на полгода
Пособие по безработице увеличится до 12 130 рублей.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом
Украина ожидает $33 млн от ООН в рамках глобального плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина
Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.
Культура
Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии
Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
Здоровье
Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином
Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Общество
Платное тестирование на коронавирус хотят ввести в Ростовской области
Аналогичная система тестирования на платной основе уже введена в Москве и Санкт Петербурге.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Здоровье
В Петербурге отменили плановый прием пациентов во всех медучреждениях
В Санкт-Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов в государственных и частных медучреждениях.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Московские пенсионеры получили выплату за карантин
Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.