Общество

News.ruNews.ruВнезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

ТАСС14:35

Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

Lenta.ru15:30

Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

News.ru15:37

Платежи по кредитам перенесены на первый рабочий день после выходной недели

Красная весна15:01

Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели

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Коронавирус поможет россиянам отсрочить платежи по кредиту

Южный Федеральный23 марта в 03:09
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:52, Ашберн
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Театры

Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

Актуальные Новости вчера в 10:54
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Соцпособия и льготы россиян будут продлены автоматически на полгода

Пособие по безработице увеличится до 12 130 рублей.
ТагилСити.ру 09:51
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Политика

Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом

Украина ожидает $33 млн от ООН в рамках глобального плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:44
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Происшествия

На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина

Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.
Красная весна 16:43
Культура

Дарья Жук снимет сериал про насильника и убийцу из Хакасии

Режиссерка Дарья Жук («Хрусталь», второй сезон «Содержанок») снимет сериал про маньяка из Хакасии.
Афиша Daily 12:26
Здоровье

Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
Общество

Платное тестирование на коронавирус хотят ввести в Ростовской области

Аналогичная система тестирования на платной основе уже введена в Москве и Санкт Петербурге.
Privet-Rostov.ru 13:47
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Здоровье

В Петербурге отменили плановый прием пациентов во всех медучреждениях

В Санкт-Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов в государственных и частных медучреждениях.
Православие и Мир 09:08
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Lenta.ru 14:08
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
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