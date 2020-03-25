Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.

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Политика На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.

Происшествия На Украине предположительно от коронавируса умерла женщина Смерть женщины, экспресс-тест на коронавирус которой показал положительный результат, зафиксирована на Украине, 25 марта сообщается на странице администрация Сумской области в Facebook.

Музыка Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.