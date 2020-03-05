Происшествия
RT на русскомВновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России
Источник сообщил, что лайнер также получил сообщение о минировании. Как информирует ТАСС, самолёт Санкт-Петербург — Симферополь уже совершил посадку в аэропорту назначения.
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с чего всё началось
В минувший вторник два самолета совершили экстренные посадки из-за сообщений о "минировании": Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета, в Перми сел лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.ТАСС02:13
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За утро в России три самолета «заминированы», еще два экстренно вернулись в «Шереметьево»
Комсомольская правда04:05
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Налоговая служба США выдала ордер на арест российского миллиардера Олега Тинькова.
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