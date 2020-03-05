Происшествия

RT на русскомRT на русскомВновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Источник сообщил, что лайнер также получил сообщение о минировании. Как информирует ТАСС, самолёт Санкт-Петербург — Симферополь уже совершил посадку в аэропорту назначения.
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с чего всё началось

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, вылетевшего из Москвы в Омск

В минувший вторник два самолета совершили экстренные посадки из-за сообщений о "минировании": Airbus, вылетевший из Владивостока в Москву, сел в Хабаровске после часа полета, в Перми сел лайнер авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву.
ТАСС02:13

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В Омске приземлился «заминированный» самолет

Город55.ру04:07

В Омске приземлился самолёт из Москвы, о минировании которого сообщил неизвестный

НГС5503:39

Срочно: Неизвестный сообщил о «минировании» самолета, летевшего в Омск (обновлено)

Новый Омск02:52

«Заминированный» самолет из Москвы благополучно приземлился в Омске

РИА СуперОмск04:03

Самолет, летевший из Москвы в Омск, «заминировали»

РИА ОмскИнформ02:55

За утро в России три самолета «заминированы», еще два экстренно вернулись в «Шереметьево»

Комсомольская правда04:05

В Сыктывкаре приземлился «заминированный» самолет из Москвы

ТАСС03:21
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Политика

Путин сравнил Касперского с Маском

Известия 01:45
Здоровье

В Петербурге зафиксирован случай заболевания коронавирусом

В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
АБН 04:21
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах ввоза и выдачи препаратов, не зарегистрированных в России.
РИА Новости 03:43
Гаджеты

Apple предупредила службы техподдержки о нехватке iPhone для замены

Корпорация Apple предупредила сервисные центры о том, что в ближайшее время будет наблюдаться дефицит iPhone для замены неработающих гаджетов.
Компания 04:13
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
РИА Новости 03:05
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Astera 00:00
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Политика

Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу

ФСБ на регулярной основе докладывает президенту России Владимиру Путину о фейках, связанных с темой коронавируса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:22
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.
РИА Новости 02:51
Игры

Обзор Dreams. В коробке с карандашами

Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.
Игромания.ру 03 марта в 09:00
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Экономика

Медикам выплатят около 20 млрд руб. за выявление онкозаболеваний

Правительство РФ выделит около 20 млрд руб. на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также на стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний.
ТАСС 03:10
Авто

Названы самые популярные грузовики у юрлиц в России

Рейтинг самых продаваемых юридическим лицам России грузовых транспортных средств (без учета легких коммерческих автомобилей) составили специалисты агентства «Автостат».
REGNUM 03:49
Политика

На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
RT на русском вчера в 13:05
Политика

В парламенте Турции спор из-за Сирии перерос в драку

REGNUM 04:01
Происшествия

На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
РИА Новости 03:56
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
РИА Новости 01:50
Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:54
Биатлон

МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:13
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Политика

Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Известия вчера в 11:06
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Общество

В США выдали ордер на арест Олега Тинькова

Налоговая служба США выдала ордер на арест российского миллиардера Олега Тинькова.
НТВ 02 марта в 04:51
Хоккей

ЧМ-2020 по хоккею могут провести в сокращённом формате

Чемпионат мира по хоккею 2020 года может быть проведён в сокращённом формате из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 07:31
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