Также пакет помощи будет включать в себя в том числе артиллерийские боеприпасы, 1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и медицинские препараты, указали в ведомстве.
Ливанский покупатель партии зерна с сухогруза Razoni, первым из покинувших украинский порт с начала спецоперации, отказался принять груз из-за задержки сроков доставки, сообщило в Twitter посольство Украины в Триполи.
Джексон признался, что когда шла работа над "Властелином колец", он чувствовал себя несчастным, поскольку не мог посмотреть фильм, как простой зритель, в связи с чем он и задумался обратиться к гипнотерапевту.
Немецкая компания по производству стеклянных флаконов для парфюмерии Heinz-Glas, основанная 400 лет назад, может закрыться из-за проблем с газом в Европе, предупредил помощник директора фирмы Мурат Агач.