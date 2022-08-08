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В новый пакет помощи Украине от США вошли ракеты для HIMARS и Javelin

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд, который станет самой крупной единовременной поставкой военной продукции, сообщает Reuters.
РБК
В сообщении отмечается, что в пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS.
Московский Комсомолец
Также пакет помощи будет включать в себя в том числе артиллерийские боеприпасы, 1 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и медицинские препараты, указали в ведомстве.
Газета.Ru
С начала работы новой администрации Белого дома помощь США Украине достигла 9,8 миллиарда долларов.
ТВ Центр

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