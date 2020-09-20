Ридус 16

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в Минске. Речь идёт об элитной школе в столичном микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики. Минская международная гимназия.