Шоу-бизнес
Пятый каналВнучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. На скромную церемонию прибыли только члены семьи и близкие друзья пары. Но, как сообщает Starhit.ru, причиной отмены пышной церемонии мог стать не только коронавирус.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Автоспорт
В Renault подали протест на машины Racing Point
Как и ожидалось, после финиша Гран При Венгрии команда Renault вновь подала протест против машин Racing Point.
F1news.ru 12:43
Футбол
«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России
Gazeta.SPb 11:31
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
Pro Город НН 08:50
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Общество
Энтузиаст воспроизвёл локацию Bloodborne в стиле ранних The Legend of Zelda
Игромания.ру 12:46
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru вчера в 07:19
Политика
Партия ЛДПР не исключает, что уже завтра станет известно имя преемника арестованного хабаровского губернатора
Лидер партии Владимир Жириновский сказал, что по его информации этом может стать представитель их политической силы.
Эхо Москвы 07:03
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском вчера в 21:08
Футбол
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»
В матче 38-го тура Примеры «Барселона» на выезде одержала крупную победу над «Алавесом».
RT на русском 13:10
Общество
На митинг Тихановской в Минске пришли несколько тысяч человек
В минском парке Дружбы в воскресенье вечером собрались несколько тысяч сторонников кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, организовавшей свой первый агитационный митинг.
Московский Комсомолец 12:52
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Здоровье
В России ожидается сильная магнитная буря
С 15 по 17 июля для метеочувствительных людей был непростой период. Именно в это время прошла очень мощная и затяжная магнитная буря.
СОВА 17 июля в 14:13
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе в июне упали на 11,7%
Tvoe-avto.com 06:18
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Речь идет о случаях уклонения от выплаты алиментов одним из биологических родителей ребенка. Об этом сообщает портал OKA.fm.
Live24 07:31
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Футбол
Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России
Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России по футболу от подмосковных "Химок" заявил, что покидает команду.
РИА Новости 09:18
Гаджеты
Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе
Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50