Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. На скромную церемонию прибыли только члены семьи и близкие друзья пары. Но, как сообщает Starhit.ru, причиной отмены пышной церемонии мог стать не только коронавирус.

Политика Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью. 5

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2,3K

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 100

Автоспорт В Renault подали протест на машины Racing Point Как и ожидалось, после финиша Гран При Венгрии команда Renault вновь подала протест против машин Racing Point.

Экономика В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля. 168

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,4K

Политика Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.

Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес» В матче 38-го тура Примеры «Барселона» на выезде одержала крупную победу над «Алавесом».

Общество На митинг Тихановской в Минске пришли несколько тысяч человек В минском парке Дружбы в воскресенье вечером собрались несколько тысяч сторонников кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, организовавшей свой первый агитационный митинг.

Здоровье В России ожидается сильная магнитная буря С 15 по 17 июля для метеочувствительных людей был непростой период. Именно в это время прошла очень мощная и затяжная магнитная буря. 13

Футбол Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения в полуфинале Кубка России по футболу от подмосковных "Химок" заявил, что покидает команду.

Гаджеты Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке. 10