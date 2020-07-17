с чего всё началось

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. На скромную церемонию прибыли только члены семьи и близкие друзья пары. Но, как сообщает Starhit.ru, причиной отмены пышной церемонии мог стать не только коронавирус.

Происшествия Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. 221

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 425

Кино Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм. 10

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.

Футбол РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак» Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». 7

Гаджеты Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке. 10

Происшествия Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье. 150

Единоборства Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Происшествия Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса". 47

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,2K

Общество Россияне могут получить еще три детских пособия в августе В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь). 200

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,3K