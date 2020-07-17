Шоу-бизнес
Пятый каналВнучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. На скромную церемонию прибыли только члены семьи и близкие друзья пары. Но, как сообщает Starhit.ru, причиной отмены пышной церемонии мог стать не только коронавирус.
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с чего всё началось
Газета The Sun пишет, что на свадебной церемонии присутствовали около 20 гостей, включая королеву Великобритании, герцога Эдинбургского и близких родственников.РБК17 июля в 08:36
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Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
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18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
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Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
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ИА Красная Весна 11:43
Футбол
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Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
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Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
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Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Технологии
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Sony объявила о начале бета-тестирования последнего большого обновления игровой приставки PlayStation 4 перед выходом PlayStation 5. В прошивке версии 8.00 появится много изменений.
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Коронавирус унес жизнь 42-летнего врача горбольницы №1 Челябинска
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Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
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В рамках третьего турнира UFC на «Бойцовском острове» за вакантный титул в наилегчайшем весе подрались бразилец Дэйвисон Фигередо и американец Джозеф Бенавидес.
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
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Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.
АБН 00:57
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Политика
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
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Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
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Не менее двух ракет упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в столице Ирака Багдаде в воскресенье.
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Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 17 июля в 01:27
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32