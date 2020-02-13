с чего всё началось

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который пытался покончить с собой и получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гаджеты Создатель Android закрыл свой стартап Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии.

Общество Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17 Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.