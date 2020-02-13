Политика
Lenta.ruВнук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который пытался покончить с собой и получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
На своей странице в Facebook Айсултан (сын старшей дочери Назарбаева – Дариги) заверил, что на него оказывает давление семья, в связи с чем ему необходимо просить убежище в Великобритании.Царьград02:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Внук Назарбаева попросил убежища в Великобритании, заявив о коррупции
Национальная служба новостей03:00
Внук Нурсултана Назарбаев обвинил деда в убийстве, коррупции и романе с собственной дочерью
Версия.Инфо11 февраля в 06:22
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Гаджеты
Создатель Android закрыл свой стартап
Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Экономика
В Саратовской области только 13 банков могут работать с эскроу-счетами
13 февраля в Саратовской областной думе состоялся круглый стол, посвященный теме- "О практической реализации механизмов проектного финансирования застройщиков в Саратовской области".
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Общество
Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога
Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Общество
Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги
В Петрозаводске директор одной из школ отчитала ученицу за слишком короткую юбку, которая не прикрывает ее «толстоватые» ноги.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Общество
Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш
На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.