Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВнук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

URA.Ru04:38

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщил, что просит политического убежища в Великобритании

Эхо Москвы05:04

Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Газета.Ru03:19

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании: «Под силу перевернуть государство»

Московский Комсомолец02:11

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru02:04

«Мои последние пять лет покрыты серыми полосами». Получивший условный срок за укус британского полицейского, внук Назарбаева решил попросить у Великобритании политического убежища

Фонтанка.Ру01:53

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс01:17
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Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Происшествия

Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»

Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
РИА Новости 04:10
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Происшествия

В Воронеже детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку

Суд в Воронеже удовлетворил иск родителей восьмилетней девочки к детскому саду № 83. Три года назад ребенка там обварили горячим компотом.
Российская газета 02:29
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
Здоровье

Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске

Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Московский Комсомолец вчера в 03:15
Политика

Россияне стали хуже относиться к украинцам

Нынешний соцопрос выявил, что положительно относящихся к Украине россиян стало меньше - 42%, и 47% респондентов ответили, что относятся к соседям очень плохо.
ГЛАС.RU 02:19
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Lenta.ru 03:12
Армия и оружие

НАТО готовит ответ на развёртывание российских вооружений в Европе

Североатлантический альянс готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе.
News.ru вчера в 11:51
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Экономика

Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться

Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.
ТАСС вчера в 01:21
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите

Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.
Российская газета 04:22
Происшествия

Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка

12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
МонаВиста вчера в 07:04
Политика

Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.
Газета.Ru 05:19
Здоровье

Прокуратура проверит информацию о вызове врача ребёнку с 327-го раза

Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребёнку в Златоусте с 327-го раза, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
News.ru 02:59
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru вчера в 12:50
Экономика

Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 04:32
Биатлон

Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
RT на русском 05:07
Футбол

У Мануэла Фернандеша родилась дочь

Пресс-служба "Краснодара" сообщает, что у полузащитника Мануэла Фернандеша случилось пополнение в семье.
Soccer.ru 03:24
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»

Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика

Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики

Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
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