Политика
ИнтерфаксВнук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании: «Под силу перевернуть государство»
Московский Комсомолец02:11
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