Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВнук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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Клинцевич допустил связь внука Назарбаева с ЦРУ

Телеканал 360°10:01

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс01:17

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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Клинцевич объяснил, зачем внук Назарбаева попросил политическое убежище у Британии

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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании: «Под силу перевернуть государство»

Московский Комсомолец02:11

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru02:04

Назарбаев портит имидж «отца народа»

News.ru09:56
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Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 09:04
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
РБК 02:04
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Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online вчера в 06:51
Происшествия

Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион.
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Ханни: «Глушаков в „Спартаке“ всегда бился. И каждый день находил силы улыбаться»

Sport24.ru 07:53
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Автоспорт

McLaren показала гоночный автомобиль с индексом MCL35

В четверг в 13:30 по местному времени на базе в Уокинге в присутствии журналистов команда представила машину MCL35.
Autosport.com.ru 08:38
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Происшествия

Под Псковом при ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Газета.Ru 03:53
Технологии

Определены опасные почти для всех пользователей приложения

Эксперты рассказали владельцам гаджетов, какие приложения опасны для всех пользователей.
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Общество

MWC 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы ежегодной выставки мобильных технологий, которая должна была состояться в Барселоне, пришли к решению отменить мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.
Ридус 06:12
Футбол

«Зенит» попал в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира

ФК «Зенит» попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира, составленный британской компанией Soccerex.
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Общество

На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Lenta.ru 07:32
Происшествия

Помощник Хайруллина опроверг версию катастрофы из-за ошибки пилота

Новый Век 04:59
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Происшествия

Ранившую насильника ножом россиянку передумали наказывать

Lenta.ru 03:16
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

РИА Новости вчера в 10:48
Хоккей

Эхо СССР. Российские хоккеисты установили коллективный рекорд в НХЛ

Рекордное число представителей советско-российской хоккейной школы было заиграно за различные команды в Национальной хоккейной лиге в сезоне 2019/2020, 13 февраля сообщает официальный веб-сайт НХЛ Ни разу с того момента, как в сезоне НХЛ 2004/2005 был введен «потолок зарплат», в лиге не участвовало больше 46 хоккеистов с российским гражданством за один сезон.
Красная весна 09:22
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Экономика

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
Российская газета 09:26
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В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове

Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
ТАСС вчера в 15:33
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
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