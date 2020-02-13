Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВнук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке. Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

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