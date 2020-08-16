Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.

Политика В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. 6

Политика Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах. 1,3K

Происшествия В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов. 1K

Политика Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России В России объявили в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ. 161

Наука Установлен точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса Ученые считают, что знание порядка возникновения симптомов КОВИД-19 поможет людям своевременно обратиться за профессиональной помощью медиков. 55

Политика Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО. 8

Экономика В Петербурге стало больше пустующих офисов Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге за шесть месяцев 2020 года составила 233,4 тысячи квадратных метров, что на 48% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank. 2