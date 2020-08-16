Общество
Вести.RuВнук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне
Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.
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Общество
Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Галкин договорился с Пугачёвой о воспитании детей после её смерти
Максим Галкин и Алла Пугачёва приняли совместное решение, как шоумен будет воспитывать их детей — Гарри и Лизу — после смерти певицы.
News.ru 04:42
Общество
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.
Российская газета 06:11
Автоспорт
В конце августа Феттель может стать пилотом «Рейсинг Пойнт»
В «Рейсинг Пойнт» Феттель может занять место Серхио Переса.
Metaratings 06:57
Происшествия
Чеченцы избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить в туалет
Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет. Об этом сообщает издание «Подъем».
Lenta.ru вчера в 14:00
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
18-летняя Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ. По русскому языку фигуристка набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла.
MOS.news 02:20
Шоу-бизнес
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
Игры
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств
Astera 14 августа в 08:05
Политика
В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране
Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Интерфакс 06:17
Общество
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
Интерфакс 06:49
Общество
Ведущий китайский вирусолог оценил борьбу России с ковидом
КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавируса, сообщил ведущий китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань.
Вести.Ru 04:49
Политика
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
Политика
Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России
В России объявили в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.
Ведомости вчера в 11:05
Наука
Установлен точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса
Ученые считают, что знание порядка возникновения симптомов КОВИД-19 поможет людям своевременно обратиться за профессиональной помощью медиков.
Evo-rus.com 04:25
Политика
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Один из россиян, вернувшихся на родину после задержания в Белоруссии перед выборами президента, рассказал, как согласился на работу, предложенную провокаторами.
Известия 03:19
Политика
Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов
Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия 03:08
Футбол
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве
Российский футбольный союз выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста во время матча в Рублево.
Российская газета 05:19
Автоспорт
Росберг: Боттас звонил мне и советовался, пока ему это не запретили
Motorsport.com Россия 06:45
Экономика
В Петербурге стало больше пустующих офисов
Суммарная площадь пустующих офисов в Петербурге за шесть месяцев 2020 года составила 233,4 тысячи квадратных метров, что на 48% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости 14 августа в 05:51
Религия
Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
РИА Новости 04:51
Общество
Забеременевшая в 13 лет железногорская школьница родила девочку
14-летняя школьница из Железногорска стала мамой – в 10 часов утра 16 августа у нее родилась девочка.
ТВК 05:01
Авто
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Накануне опубликовала «Российская газета» опубликовала первые рендерные изображения LADA Vesta Facelift, разработанные дизайнерами Никитой Орловым и Иваном Десятниченко.
Тарантас Ньюс вчера в 15:07
Общество
Госдума РФ выступила за третью выплату в 10 тысяч рублей на ребенка
Светлана Бессараб, российская народная избранница, предложила в третий раз выплатить семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка из ПФР.
Discover24 07:01
Политика
Супруга оппонента Лукашенко покинула Россию
Семью незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало – его супругу Викторию и детей – пропустили через российскую границу в направлении Украины.
Octagon.Media 04:00
Происшествия
Стюардесса поздравила с днем рождения экипаж А321, севшего в кукурузу
Стюардесса лайнера А321 "Уральских авиалиний", совершившего год назад аварийную посадку на кукурузное поле в подмосковном Жуковском, Яна Ягодина поздравила экипаж с днем рождения.
РЕН ТВ вчера в 02:56
Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Айлендерс»
РБК спорт вчера в 01:14