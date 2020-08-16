Общество

Вести.RuВести.RuВнук Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне

Внезапно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултану Назарбаеву было всего 30 лет. Предположительно причиной смерти стала остановка сердца.
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СМИ: внук Назарбаева умер в возрасте 30 лет

РИА Новости06:38

СМИ сообщили о смерти внука Назарбаева

RT на русском06:37

СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Коммерсантъ06:30

СМИ: умер внук Нурсултана Назарбаева Айсултан

ТАСС06:32

Умер внук Назарбаева

Lenta.ru06:24

СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

РБК06:22

Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан

Известия06:20
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Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко

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Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента

Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 20:48
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Происшествия

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Установлен точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса

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