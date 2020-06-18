Происшествия
РБКВнук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
Читать в источнике
Оценить692
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера
Metaratings 05:25
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Здоровье
Академик Чучалин: надо бояться не второй волны, а осложнений после COVID-19
Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН, врач-пульмонолог Александр Чучалин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о снижении заболеваемости COVID-19 и мерах по снижению распространения эпидемии.
Вести.Ru 08:57
Происшествия
Возбуждено дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы
После стрельбы в жилом доме на севере Москвы, где 18 июня погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
RT на русском 09:40
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале
Lenta.ru вчера в 06:41
Общество
Апелляционный суд Армении освободил экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, ранее обвиненного в свержении режима и получении взятки.
Известия 09:58
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Происшествия
Мать стоявшего на гречке мальчика лишили родительских прав
Мать мальчика, которого ставили голыми коленями на гречку, лишили родительских прав. Такое решение сегодня принял Октябрьский районный суд.
12 Канал Омск 15 июня в 10:05
Здоровье
Число заболевших пневмонией в Челнах с начала года выросло на 14%
В Набережных Челнах рост заболевших внебольничной пневмонией за пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным отрезком 2019 года составил 14%, сообщил журналистам главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.
Татар-информ 09:00
Армия и оружие
На видео сняли обломки американских секретных ракет
В распоряжение американского агентства «The Drive» попал видеоролик, на котором демонстрируются обломки секретных американских ракет.
ГЛАС.RU 05:24
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом
Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца.
ТАСС 04:31
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»
Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Кино
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт получит роль принцессы Дианы в новом фильме Пабло Ларраина.
iReactor вчера в 13:11
Происшествия
Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет
Московский Комсомолец 07:41
Хоккей
Голдобин стал игроком ЦСКА
Российский форвард Николай Голдобин подписал односторонний контракт с московским ЦСКА на два года, сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 10:07
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 16 июня в 19:46
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01