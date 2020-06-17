В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

Политика Лавров о «суверенитете» Косово: Концепция потерпела крах Лавров и Дачич напомнили о хаосе, в который превратилась внутренняя политика в Косово.

Армия и оружие Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня. 4

Общество Названы сроки возобновления работы российских школ Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. 26

Общество «Играет с огнем»: Клинцевич оценил ролик Киркорова про десантников Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с телеканалом "360" ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.

Экономика «В лучшем случае сработаем в ноль» Банк отнесся к нам максимально лояльно, и я кроме благодарности ничего сказать не могу.

Происшествия На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5 Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. 768

Здоровье В Приамурье зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции По состоянию на 16 июня в регионе выявлено 1100 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 340 человек уже выписаны из стационара с выздоровлением, сообщили в пресс-службе амурского правительства. 82

Политика МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 449

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 92

Общество В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 810

Футбол Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу» Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.