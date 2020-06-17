В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

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