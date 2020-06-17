В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

Космос На МКС нашли вероятный источник токсичного бензола Повышенный уровень токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) мог быть вызван работой очистителя воздуха в одном из американских модулей.

Здоровье Британские медики назвали признаки появления алкогольной зависимости В Британии существует уровень так называемого умеренного потребления алкоголя: не более 14 единиц в неделю, при этом каждая единица равна 10 миллилитрам чистого спирта, что эквивалентно половине пинты (чуть менее 300 миллилитров) пива или 25 миллилитрам крепких напитков.

Технологии Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 931

Общество Еще один детский сад закрыли сегодня в Южно-Сахалинске Как отметили в пресс-службе регионального правительства, в настоящий момент на Сахалине закрыты 6 детских садов: 5 в Южно-Сахалинске, 1 в Красногорске Томаринского района. 1

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 71

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 53

Политика Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям Киев должен представить свою официальную позицию по Минским соглашениям до 19 июня, говорится в протоколе заседания Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликованном на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 17 июня.

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 126

Общество Павел Дуров пригрозил Facebook судом По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем. 84

Наука Стакан воды натощак помогает улучшению метаболизма Немецкие ученые установили, что выпитый натощак стакан воды значительно улучшает процесс метаболизма. Об этом сообщает портал Planet Today. 1

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события» (датирован 16 июня, есть у РБК).

Культура PAX West и PAX Australia объединят в онлайновое событие PAX Online Мероприятия PAX West и PAX Australia при помощи EGX объединили в одну общую онлайновую программу PAX Online.

Футбол Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.