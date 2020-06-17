В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

Общество С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир» В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС. 10

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 726

Политика Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян "Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", - сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы. 1K

Происшествия На финской границе задержан осужденный за убийство из Ачинска При проверки личности задержанного выяснилось, что это Голиков - беглый осужденный, который отбывает наказание на двойное убийство, одно из них из-за дозы наркотиков. 1

Общество Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы". 470

Здоровье За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. 134

Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.

Здоровье Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень. 8

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия. 958

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 928