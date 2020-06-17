Происшествия

РБКРБКВнук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

В Пресненском районе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Porsche Panamera и еще двух иномарок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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СМИ: пьяный внук экс-губернатора Ишаева попал в ДТП в центре Москвы

Газета.Ruвчера в 15:17

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБКвчера в 16:52

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Lenta.ruвчера в 20:09

Пьяный водитель Porsche устроил аварию в центре Москвы

Москва 24вчера в 18:13

Первые кадры с места ДТП с внуком экс-губернатора Ишаева

РЕН ТВвчера в 14:27

Опубликовано видео с устроившим ДТП Ишаевым из больницы

Известиявчера в 18:34

Рассказавший врачам о больной ноге после ДТП мажор Ишаев сбежал от журналистов

Пятый каналвчера в 18:23
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Общество

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Политика

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Городские новости. Красноярск вчера в 23:58
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Российская газета вчера в 10:29
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru вчера в 06:22
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Общество

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РИА Новости вчера в 20:19
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Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

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Здоровье

За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
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Общество

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
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Шоу-бизнес

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Общество

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Футбол

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Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
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Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

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Политика

«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Кино

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Режиссер считает, что Ефремов «не заслужил такого конца». Гусман и Ефремов знакомы долгое время.
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Общество

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Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
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Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
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