ДТП произошло на улице 1905 года. Машина Ишаева столкнулась с другой иномаркой. Игорь Ишаев оказался в центре скандала после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД.

с чего всё началось

В Москве пьяный водитель без прав за рулем Porsche врезался в две машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника, это внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.

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