Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВнук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

В Москве пьяный водитель без прав за рулем Porsche врезался в две машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным источника, это внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев.
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с чего всё началось

Попавший в ДТП в Москве внук экс-губернатора Ишаева был пьян

ДТП произошло на улице 1905 года. Машина Ишаева столкнулась с другой иномаркой. Игорь Ишаев оказался в центре скандала после того, как стал виновником ДТП с фурой на МКАД.
РЕН ТВвчера в 14:30

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Пьяный водитель Porsche устроил аварию в центре Москвы

Москва 24вчера в 18:13

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБКвчера в 16:52

Игорю Ишаеву может грозить уголовное дело за повторную езду в нетрезвом состоянии

Пятый канал00:08

МВД: Пьяный водитель Porsche Panamera устроил аварию в центре Москвы, ранее он был лишен прав

Агентство Москвавчера в 15:02

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в нетрезвом состоянии в Москве

ТАССвчера в 15:25

Первые кадры с места ДТП с внуком экс-губернатора Ишаева

РЕН ТВвчера в 14:27

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Lenta.ruвчера в 16:10
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Здоровье

В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии

Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 16 июня в 01:54
1K
Здоровье

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.
РИА Новости вчера в 19:56
10
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
4,7K
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,4K
Политика

Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Авто

Эксперт назвал 5 рискованных способов сэкономить на машине

На чем не нужно экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.
Тарантас Ньюс 02:09
1
Общество

Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией

Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания.
РБК 02:45
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Игры

В GOG бесплатно раздают трилогию Eye of the Beholder

В магазине GOG началась бесплатная раздача трилогии классических ролевых игр Eye of the Beholder из начала 90-х.
Игромания.ру 02:52
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
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Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,2K
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,3K
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
64
Здоровье

Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

Переболевшие новым коронавирусом могут с высокой степенью вероятности после выздоровления повторно заразиться, выяснили ученые в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане.
Интересант 03:00
6
Происшествия

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
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Кино

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

РИА Новости 00:09
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Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на игру с «Вальядолидом»

Тренерский штаб «Сельты» огласил стартовый состав команды на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ вчера в 12:35
Общество

В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе

Госдума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 16 июня в 23:27
1,1K
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
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Общество

В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 16 июня в 10:33
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Политика

В «Роскосмосе» предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
РИА Новости 01:59
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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