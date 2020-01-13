Происшествия
Говорит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
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Кино
В США вручили премию «Выбор критиков»
Кино
Трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето появился в Сети
Опубликован первый трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обворовали в Мадриде
Политика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Футбол
Marca: Кике Сетьен заменит Вальверде на посту тренера «Барселоны»
Кике Сетьен станет главным тренером «Барселоны», 61-летний специалист заменит Эрнесто Вальверде, с которым сине-гранатовые расторгли трудовое соглашение.
Происшествия
Пытавшихся помочь жертвам аварии под Псковом сбила машина
Сообщается, что мужчина 1960 года рождения вышел из своего автомобиля, чтобы помочь пострадавшим в другом ДТП.
Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Политика
Рада решила вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ
"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала в Facebook депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Экономика
«Нафтогаз» подает обновленные иски к России по активам в Крыму
В сентябре 2017 года «Нафтогаз Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз» – ГАО «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» – подали в трибунал, сформированный при постоянной палате Третейского суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, вызванных утратой активов в Крыму на сумму около $5 млрд.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Кино
О дате премьеры седьмого сезона «Сватов» рассказал Федор Добронравов
Актер заверил поклонников сериала в том, что съемки седьмого сезона идут ударными темпами.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Футбол
Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.