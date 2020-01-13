Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
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Выяснились подробности инцидента с фотомоделью Ксенией Пунтус

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Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

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В Боткинской больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус

РИА Новости06:08

СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус

РБК10:07
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