Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

РИА Новостивчера в 12:08

Агент сообщила о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Москва 24вчера в 10:40

Агент модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Комсомольская правдавчера в 16:05

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Ридусвчера в 07:49

СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации

Вечерняя Москвавчера в 11:27

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВ11 января в 14:06
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10

iReactor 11 января в 22:58
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
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В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

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Власти Соединенных Штатов проводят консультации с официальными лицами Китая с целью прекращения поставок нефти из Ирана в КНР, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
Взгляд.ру вчера в 20:26
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
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Политика

Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Общество

Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
News.ru 11 января в 09:52
Общество

Дженнифер Лопес поразила публику откровенным декольте

На прошедшем в Лос-Анджелесе мероприятии Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье.
VSE42.RU вчера в 23:27
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Коммерсантъ 10 января в 09:51
Культура

Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми

В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Областная газета вчера в 01:50
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
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Общество

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Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК 11 января в 04:10
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Общество

Во Франции смягчили пенсионную реформу

Французское правительство решило временно отказаться от положения пенсионной реформы, разрешающего получать полную пенсию с 64 лет.
Piter.tv 11 января в 14:37
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК вчера в 23:18
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС вчера в 10:04
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать в такси

Минтранс РФ готовит поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие требования к таксистам.
BFM.ru вчера в 18:59
Экономика

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

В прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы, утвержденный правительством РФ, включили несколько объектов недвижимости, расположенных на территории Удмуртии, и госпредприятие.
REGNUM 10 января в 14:02
Происшествия

Акулы съели немецкого футболиста в Австралии

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
News.ru 11 января в 06:34
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Спорт

На этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене состоятся командные спринты

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт.
Нева Спорт 11 января в 17:01
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