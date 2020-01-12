Происшествия
Говорит МоскваВнука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
Ксения Пунтус находится в реанимации, её прооперировали. Врачи оценивают состояние девушки как стабильно тяжёлое. Как сообщает Telegram-канал Baza, незадолго до трагедии модель вместе с Андреем Баковым находилась в баре.
Читать в источнике
Оценить1071
Подробнее о событии
Показать все источники
Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели
Комсомольская правдавчера в 16:05
СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации
Вечерняя Москвавчера в 11:27
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Гаджеты
Ulefone выпустит первый неубиваемый смартфон с Android 10
Политика
Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Политика
США потребовали от Китая прекращения закупок иранской нефти
Власти Соединенных Штатов проводят консультации с официальными лицами Китая с целью прекращения поставок нефти из Ирана в КНР, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Политика
Австрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Общество
Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Общество
Дженнифер Лопес поразила публику откровенным декольте
На прошедшем в Лос-Анджелесе мероприятии Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Культура
Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми
В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Общество
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании
Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Во Франции смягчили пенсионную реформу
Французское правительство решило временно отказаться от положения пенсионной реформы, разрешающего получать полную пенсию с 64 лет.
Происшествия
В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик
В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Общество
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
Общество
Минтранс предложил запретить судимым работать в такси
Минтранс РФ готовит поправки в Трудовой кодекс, ужесточающие требования к таксистам.
Экономика
В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии
В прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы, утвержденный правительством РФ, включили несколько объектов недвижимости, расположенных на территории Удмуртии, и госпредприятие.
Происшествия
Акулы съели немецкого футболиста в Австралии
Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Спорт
На этапе Кубка мира по лыжам в Дрездене состоятся командные спринты
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт.