Происшествия

ИзвестияИзвестияВнука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Об этом 17 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Попавший в ДТП в Москве внук экс-губернатора Ишаева был пьян

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, попавший в ДТП в Москве, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Приемлемой нормой показаний проверки на трезвость является 0,356 промилле, а в выдыхаемом воздухе — 0,16.
РЕН ТВ14:30

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Дорогое ДТП: пьяный внук бывшего губернатора Ишаева вновь попал в аварию

Вести.Ru15:08

МВД: Пьяный водитель Porsche Panamera устроил аварию в центре Москвы, ранее он был лишен прав

Агентство Москва15:02

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Lenta.ru16:10

Три автомобиля столкнулись на западе Москвы

Вечерняя Москва14:59

Первые кадры с места ДТП с внуком экс-губернатора Ишаева

РЕН ТВ14:27

Внук экс-губернатора Хабаровского края опять устроил ДТП в Москве

Комсомольская правда15:00

Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП

Известия15:46
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
1,8K
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
66
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
698
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
3,5K
Энергетика

Бензин в России рекордно подорожал

Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
2,7K
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
2,1K
Общество

Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.
Известия 09:22
85
Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
63
Общество

Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году

Cyber.sports.ru 14:50
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Политика

Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал в среду принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
ТАСС 16:02
1
Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Интернет

Не включать в одну сеть ПК и «умные устройства» советует Роскачество

Использование более одного маршрутизатора повышает безопасность данных.
Live24 05:50
Хоккей

Бучневич: «Команды НХЛ не признают победителя сезона»

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич поделился ожиданиями от возобновления сезона в НХЛ.
Sport.ru вчера в 07:28
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,7K
Политика

Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.
Lenta.ru 16:03
Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

Вести.Ru 14:02
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Фигурное катание

Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
4
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
286
Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
89
Общество

МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 15:23
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Технологии

В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений.
ТАСС 14:34
1
Шоу-бизнес

Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии

Популярная российская исполнительница Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес.
ФАН 04:46
33
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,8K
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
50
Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru вчера в 07:34
793
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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