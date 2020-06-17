Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, попавший в ДТП в Москве, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Приемлемой нормой показаний проверки на трезвость является 0,356 промилле, а в выдыхаемом воздухе — 0,16.

с чего всё началось

Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Об этом 17 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

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