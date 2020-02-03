Экономика

REGNUMREGNUMВнушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году. Это следует из расчётов Сбербанка, сообщает 3 февраля РБК. За год рассчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%.
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с чего всё началось

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.
РБКвчера в 21:00

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Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

REGNUM03:11

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть роста российского рынка акций в 2019 году

Коммерсантъ00:25

«Газпром» обеспечил четверть роста всего российского рынка акций

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«Газпром» обеспечил четверть роста рынка акций в РФ в 2019 году

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Более 25% годового роста РТС обеспечили акции Газпрома

Красная весна03:11

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

РБКвчера в 21:00
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В Волгоградской области заработает «Онкопатруль»

В Волгоградской области ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями пройдет всероссийская акция «Онкопатруль».
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Толстой предложил прописать в Конституции определение брака

Определение брака как союза мужчины и женщины следует прописать в Конституции РФ и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации, считает вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
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Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
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Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Певица Юлия Ковальчук заинтриговала подписчиков новым снимком.
Актуальные Новости вчера в 10:35
Здоровье

В Омске началась эпидемия ОРВИ и гриппа

В Омске же эпидемический порог превышен на 12,5% (рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей — 28%).
НГС55 05:33
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

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РБК 05:24
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Футбол

Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей

На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
Metaratings вчера в 08:08
Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост вчера в 23:39
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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В Кремле напомнили о приглашении Эрдогана в Крым

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника», — заявил пресс-секретарь.
Известия 05:46
Авто

В Россию едет обновленный кроссовер Changan

Новый Changan CS75FL, как сообщает пресс-служба компании, станет доступен в России в феврале.
Движок 31 января в 08:26
Общество

В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение

По данным предприятия, минимальное радиоактивное загрязнение снежного покрова на небольшом участке территории промплощадки №1 было зафиксировано в понедельник в 9.46 (8.46 мск) в ходе планового осмотра сотрудниками профильной службы института.
РИА Новости 05:52
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
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Игры

The Last of Us 2 – первая игра Naughty Dog с сексуальным контентом

The Last of Us 2 станет первой игрой с «сексуальным контентом» от студии Naughty Dog. Релиз The Last of Us Part 2 состоится 29 мая.
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Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

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Футбол

Кокорин признался, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей

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Происшествия

В Иркутске госпитализировали четверых пассажиров рейса из Пекина

Четыре пассажира самолета, прибывшие из Пекина в Иркутск, были госпитализированы с повышенной температурой, говорится в сообщении на официальном сайте Иркутской области.
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Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
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В Минздраве рассказали о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье

Глава Минздрава Забайкальского края Валерий Кожевников рассказал о состоянии больного коронавирусом в Забайкалье.
РЕН ТВ 02:04
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
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Общество

Григория Лепса прооперировали в Париже

StarHit.ru 03:00
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
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Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
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