Экономика

REGNUMREGNUMВнушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году. Это следует из расчётов Сбербанка, сообщает 3 февраля РБК. За год рассчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%.
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с чего всё началось

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.
РБКвчера в 21:00

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Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

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Более 25% годового роста РТС обеспечили акции Газпрома

Красная весна03:11

Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть роста российского рынка акций в 2019 году

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«Газпром» обеспечил четверть роста всего российского рынка акций

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Бумаги «Газпрома» обеспечили четверть всего роста российского рынка акций

РБКвчера в 21:00
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
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Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
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В саратовских школах продлевается карантин

Внеплановые каникулы для школьников Саратова из-за повышенной заболеваемости ОРВИ продлеваются.
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Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

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Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Финансы

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80.
РИА Новости 00:00
Игры

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Впервые экспертами отмечается падение оценочного балла ниже 1.0, до 0,8. Стоит отметить, что программа была выпущена на мировой рынок буквально недавно.
Дни24 01 февраля в 06:45
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Авто

Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД

Прежний госномер на подержанных автомобилях теперь сохраняется только если автомобиль зарегистрирован в том же регионе, где продается.
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Общество

В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Газета.Ru 03:37
Технологии

Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайских специалистов, в настоящее время существует три вероятных пути передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 03:21
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Зеленский счел недостаточной компенсацию Ирана за крушение Boeing

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Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Политика

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят

Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Вести.Ru 01 февраля в 06:22
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
ТАСС 03:21
Происшествия

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов

Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
РБК 03:50
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

Глава Мининформа Крыма ушел в отставку

Причины отставки Зырянова не уточняются, при этом, по его же словам, он остается «членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены руководством республики».
Новый День 01:52
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
RT на русском 03:30
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Как работают Яндекс.Новости?
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