Экономика
REGNUMВнушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом
Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году. Это следует из расчётов Сбербанка, сообщает 3 февраля РБК. За год рассчитываемый в долларах индекс РТС увеличился на 42%, а с учетом дивидендов — на 53%.
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с чего всё началось
Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире. Четверть всего роста рынка акций (26%) пришлась на бумаги единственного эмитента — «Газпрома». Еще 16% дали бумаги Сбербанка и 14% — ЛУКОЙЛа, то есть они совокупно обеспечили 56% роста рынка.РБКвчера в 21:00
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Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ
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Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Авто
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Общество
В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации
По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
Технологии
Смартфоны назвали возможными переносчиками коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайских специалистов, в настоящее время существует три вероятных пути передачи коронавируса.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Зеленский счел недостаточной компенсацию Ирана за крушение Boeing
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Политика
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Политика
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью, но санкции оставят
Америка как самый крупный энергопроизводитель готова поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров в Минске.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.
Происшествия
В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов
Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Политика
Глава Мининформа Крыма ушел в отставку
Причины отставки Зырянова не уточняются, при этом, по его же словам, он остается «членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены руководством республики».
Армия и оружие
ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.