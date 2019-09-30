Общество
ПРАЙМВнутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС
Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.
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Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Вести.Ru 16:26
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Футбол
Мостовой назвал ожидаемой отставку Кононова из «Спартака»
Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Мостовой отметил, что отставка Олега Кононова с поста главного тренера московской команды была ожидаема.
News.ru 10:24
Киберспорт
Герои Overwatch появились на банках Sprite в России
Банки Sprite с изображением трех популярных героев шутера — Зари, Хандзо и Дзенъятты — появились в продаже на всей территории России и Беларуси.
Adindex.ru 09:06
Авто
Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Армия и оружие
Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море
Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Здоровье
Случаев бешенства стало вдвое меньше в Подмосковье
Число зарегистрированных случаев бешенства сократилось в Московской области более чем вдвое, сообщили в областном Минсельхозе.
Подмосковье Сегодня 05:15
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Экономика
Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Здоровье
В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Армия и оружие
Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США
Президент США Дональд Трамп рассказал о полном обновлении ядерного арсенала в стране.
Газета.Ru 18:58
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК 16:29
Космос
ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)
Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
Авто
Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
Тарантас Ньюс 06:38
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров
Autosport.com.ru 05:41