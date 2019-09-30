Общество

ПРАЙМПРАЙМВнутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС

Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов

Lenta.ru17:21

Внутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС

ПРАЙМ17:17

На воздушные перевозки по России вводится нулевой НДС

ТАСС17:14

Россия заживет по-новому с 1 октября

Deita.ru16:30

Для авиаперевозок в обход Москвы обнулят НДС

ИА ЯСИАвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Вести.Ru 16:26
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Футбол

Мостовой назвал ожидаемой отставку Кононова из «Спартака»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Мостовой отметил, что отставка Олега Кононова с поста главного тренера московской команды была ожидаема.
News.ru 10:24
Киберспорт

Герои Overwatch появились на банках Sprite в России

Банки Sprite с изображением трех популярных героев шутера — Зари, Хандзо и Дзенъятты — появились в продаже на всей территории России и Беларуси.
Adindex.ru 09:06
Общество

Звёзды экрана собрались на закрытой премьере сериала ТНТ «Триада»

Вслух.Ру 04:44
Авто

Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом

Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Общество

Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Армия и оружие

Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
RT на русском 07:44
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Здоровье

Случаев бешенства стало вдвое меньше в Подмосковье

Число зарегистрированных случаев бешенства сократилось в Московской области более чем вдвое, сообщили в областном Минсельхозе.
Подмосковье Сегодня 05:15
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Здоровье

Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Здоровье

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Армия и оружие

Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США

Президент США Дональд Трамп рассказал о полном обновлении ядерного арсенала в стране.
Газета.Ru 18:58
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Происшествия

Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ

Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Происшествия

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

Российская газета 16:06
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Политика

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК 16:29
Космос

ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)

Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
Авто

Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
Тарантас Ньюс 06:38
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров

Autosport.com.ru 05:41
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Газета.Ru 14:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное