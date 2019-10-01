Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.

Внутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС

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