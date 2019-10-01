Транспорт

ПРАЙМПРАЙМВнутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС

Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.
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На перелеты по России обнулили НДС

Уралинформбюро02:11

Россия заживет по-новому с 1 октября

Deita.ruвчера в 16:30

На воздушные перевозки по России вводится нулевой НДС

ТАССвчера в 17:14

Внутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС

ПРАЙМвчера в 17:17
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Футбол

Жоау Мариу уже сосредоточен на игре «Локомотива» с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился в Twitter фотографией с тренировки.
Спорт-Экспресс 02:15
Футбол

Артем Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью на YouTube-канале «Рашен Football», в котором оценил возможность своего возвращения в «Спартак».
Петербургский дневник 01:43
Происшествия

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Вести.Ru 02:25
Политика

WSJ: госсекретарь США присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшемся 25 июля.
ТАСС вчера в 16:59
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 09:25
Экономика

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Кино

Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днем рождения

Аргументы и Факты вчера в 07:20
Космос

Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС) из-за прогнозируемого поднятия воды в Неве до критических отметок, сообщает пресс-служба городского главка МЧС во вторник.
Интерфакс 02:34
Общество

В центре Блохина уволили и.о. завотделения

Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

В понедельник, 30 сентября, курс американского доллара увеличился до 65 рублей. Об этом стало известно после торгов на Московской бирже.
Петербургский дневник вчера в 09:21
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря «Рукбан»

План по выводу мирных жителей из лагеря беженцев Рукбан в Сирии сорван из-за невыполнения США взятых на себя обязательств, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
РИА Новости 03:17
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Экономика

Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
РБК вчера в 10:26
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Политика

Аксенов отказался от поста премьера Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов, который совмещал свою должность с премьерской, отказался возглавлять республиканское правительство.
Росбалт вчера в 14:37
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
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