Транспорт
ПРАЙМВнутренние авиарейсы в обход Москвы с 1 октября облагаются нулевым НДС
Внутренние авиаперевозки в обход Москвы и Московской области с 1 октября облагаются нулевым НДС — принятый ранее закон вступает в силу с началом нового налогового периода (четвёртого квартала года) для этого налога.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото
Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото Звезда 90-х, хлестко говорящая о родной стране, решила вернуться из Испании.
Экспресс газета 03:59
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Общество
От Антарктиды откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Площадь глыбы составляет 1636 квадратных километров (в пять раз больше, чем остров Мальта), толщина – 210 метров, а вес – 315 млрд тонн, сообщает BBC.
МИР 24 01:49
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Авто
GAC привезет в Россию обновленный кроссовер GS4
По данным портала «Китайские автомобили», изначально GAC Motor собиралась вывести GS4 на российский авторынок уже в этом году.
CarsWeek.ru 04:10
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Общество
Минтруд направил в правительство доклад о сокращении рабочей недели
Минтруд подготовил и направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.
BFM.ru 04:32
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Футбол
«Барселона» ищет замену Суаресу
Руководство каталонской "Барселоны" находится в поисках замены нападающему команды Луису Суаресу, сообщает Sempre Milan.
Газета.Ru 02:13
Экономика
Венесуэла провела очередной платёж по долгу России
Венесуэла произвела очередной платёж по долгу перед Россией, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
News.ru 04:01
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Авто
Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора
Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net 03:24
Недвижимость
Банки снижают ставки по ипотечным кредитам
Вслед за «Сбербанком» ставки снизились еще в четырех российских банках Российские банки стали массово снижать ипотечные ставки.
Туапсинские вести 04:23
Экономика
В России выявлено более 71 тыс. недостроенных объектов
В России насчитывается более 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства.
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33