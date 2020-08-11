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Городовой
Городовой

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

В Минске началась новая волна задержаний после выборов президента республики. Теперь предполагаемых участников акции протеста задерживают у станции метро «Пушкинская», сообщает РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают всех, кого считают подозрительными.В источнике
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Царьград

Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Царьградвчера в 13:06
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвывчера в 11:31
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новостивчера в 11:41
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 11:28
Коммерсантъ

В центре Минска вновь начались задержания

Коммерсантъвчера в 11:26
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русскомвчера в 11:24
Ведомости

В Минске начались задержания

Ведомостивчера в 11:53

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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