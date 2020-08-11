Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
Смотрите также
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Украина намерена заменить советские Су-27 на бразильские Super Tucano
Сын впавшей в кому Валентины Легкоступовой рассказал полиции о ее муже
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы
Дуэйн Джонсон опубликовал первый тизер «Черного Адама»
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
Останки убитых подростков времен войны нашли в Ленобласти
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии
ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми до 15%
В Минске освободили еще одного российского журналиста
Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
В Белоруссии вновь задерживают протестующих против результатов выборов
В Минске закрыли семь станций метро
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Минске началась новая волна задержаний после выборов президента республики. Теперь предполагаемых участников акции протеста задерживают у станции метро «Пушкинская», сообщает РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают всех, кого считают подозрительными.В источнике
Подробнее о событии